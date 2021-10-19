Клим Шипенко ответил на вопрос о дате выхода фильма "Вызов", снятого на МКС
Юлия Пересильд. Фото © Telegram / "Контакт подъёма"
Дату премьеры фильма "Вызов", снятого на Международной космической станции, определят продюсеры и прокатчики и объявят в начале 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал режиссёр ленты Клим Шипенко.
"На этот вопрос пока у нас нет ответа. Пока мы не знаем. Я думаю, что фильм будет делаться ещё до конца следующего года, а дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату релиза, которая идеально подходит для этого фильма. Я думаю, что дата будет известна где-то в начале следующего года", — отметил режиссёр.
Напомним, Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". На МКС Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана. В "Роскосмосе" рассказали, что самочувствие членов киноэкипажа хорошее. А гендиректор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь отметил, что Шипенко и Пересильд выполнили 120 процентов съёмочного плана.
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