Клим Шипенко ответил на вопрос о дате выхода фильма "Вызов", снятого на МКС

Дату премьеры фильма "Вызов", снятого на Международной космической станции, определят продюсеры и прокатчики и объявят в начале 2022 года. Об этом на пресс-конференции рассказал режиссёр ленты Клим Шипенко.

"На этот вопрос пока у нас нет ответа. Пока мы не знаем. Я думаю, что фильм будет делаться ещё до конца следующего года, а дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату релиза, которая идеально подходит для этого фильма. Я думаю, что дата будет известна где-то в начале следующего года", — отметил режиссёр.