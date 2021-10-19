Графический дизайнер показал "Игру в кальмара" между девятиэтажек. Видео © Instagram / dedkovdm

Графический дизайнер Дмитрий Дедков показал ролик по мотивам нашумевшего сериала "Игра в кальмара". В нём игроки прыгают по стёклам между российских панелек.

В видео под названием SQUID GAME DEVYATIETAZHKA EDITION игроки должны добраться с крыши одного здания до другого. Вся сложность заключается в том, что хрупкое стекло может поломаться. В итоге ни один из игроков добраться до финиша не сумел.