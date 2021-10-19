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Графический дизайнер показал "Игру в кальмара" между девятиэтажек

В ней игрокам нужно добраться с крыши одного здания до другого, прыгая по хрупким стёклам.

19 октября, 12:02

Скриншот видео © Instagram / dedkovdm

Графический дизайнер показал "Игру в кальмара" между девятиэтажек. Видео © Instagram / dedkovdm

Графический дизайнер Дмитрий Дедков показал ролик по мотивам нашумевшего сериала "Игра в кальмара". В нём игроки прыгают по стёклам между российских панелек.

В видео под названием SQUID GAME DEVYATIETAZHKA EDITION игроки должны добраться с крыши одного здания до другого. Вся сложность заключается в том, что хрупкое стекло может поломаться. В итоге ни один из игроков добраться до финиша не сумел.

В Екатеринбурге подростки устроили "Игру в кальмара" прямо у школы

В Екатеринбурге подростки устроили "Игру в кальмара" прямо у школы

Ранее Лайф рассказывал, как якутский дизайнер создал российскую версию "Игры в кальмара" и его похвалил актёр сериала, ставшего одним из самых популярных и обсуждаемых на площадке Netflix за всё время её существования.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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