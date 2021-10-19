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Песков: Путин примет решение по введению нерабочих дней, и мы его опубликуем

По словам представителя Кремля, глава государства выслушивает доклады из оперштаба и правительства.

19 октября, 12:09

Фото © Kremlin.ru

Песков: Путин примет решение о введении нерабочих дней, и мы его опубликуем. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и примет решение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президент выслушивает доклады из штаба и правительства, как будет принято решение, мы его опубликуем", — сказал Песков, отвечая на вопрос, доложили ли Путину о предложении ввести нерабочие дни, озвученном вице-премьером Голиковой.

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Напомним, соответствующее предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поддержал его.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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