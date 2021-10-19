Песков: Путин примет решение по введению нерабочих дней, и мы его опубликуем

Песков: Путин примет решение о введении нерабочих дней, и мы его опубликуем. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и примет решение. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.