"Главное — место в конце турнира": Семак рассказал о подготовке "Зенита" к матчу с "Ювентусом"
Встреча состоится 20 октября в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.
Фото © ФК "Зенит"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что в преддверии матча Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса" команда не чувствует давления из-за двух подряд поражений в РПЛ. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
В десятом туре чемпионата России "Зенит" дома уступил "Сочи" (1:2), а в 11-м с тем же счётом на выезде проиграл тульскому "Арсеналу".
"После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершение того или иного турнира. Что касается матча с "Ювентусом" и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед, им не так много нужно набрать, чтобы выйти в следующий этап. У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив выхода в следующий этап", — отметил Семак.
Матч между "Зенитом" и "Ювентусом" состоится 20 октября на стадионе "Газпром-арена" в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
В первом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл лондонскому "Челси" (0:1). Во втором команда Семака на своём поле разгромила шведский "Мальмё" (4:0).
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