"После двух неудачных матчей чувствуем себя абсолютно нормально. Это всего лишь статистика. Самое важное — где мы окажемся в завершение того или иного турнира. Что касается матча с "Ювентусом" и турнирной таблицы, то у соперника хорошее положение после двух стартовых побед, им не так много нужно набрать, чтобы выйти в следующий этап. У нас задача сложнее, и для нас этот матч будет очень важным с точки зрения дальнейших перспектив выхода в следующий этап", — отметил Семак.