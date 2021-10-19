Путин призвал сделать доступнее рейсы малой авиации
По словам главы государства, для этого нужно модернизировать аэропорты, а также обновлять парк воздушных судов.
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Малую авиацию в России нужно расширять, делая её более доступной для людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно расширять сеть внутрирегиональных авиационных маршрутов, модернизировать малые аэропорты, обновлять парк воздушных судов на этих рейсах", — сказал глава государства на заседании президиума Госсовета.
Президент призвал сделать перелёты малой авиаций более доступными для граждан страны.
Ранее Лайф рассказывал, что на Алтае, в Томской области и Забайкалье приостановили полёты в малые аэропорты. Это произошло из-за новых требований правительства о безопасности воздушных гаваней.
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