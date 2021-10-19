Хоккеист ЦСКА Никита Сошников продолжит карьеру в "Авангарде"
В нынешнем сезоне он в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал только одно очко.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Хоккеист ЦСКА Никита Сошников в результате обмена перейдёт в омский "Авангард". Об этом сообщает "Чемпионат".
Старт нынешнего сезона 28-летний нападающий провёл неудачно. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал только одно очко за счёт результативной передачи.
Сошников выступает за ЦСКА с декабря 2020 года. Его соглашение с армейским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.
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В России форвард также играл за подмосковный "Атлант" и уфимский "Салават Юлаев". Кроме того, у него есть опыт выступления в НХЛ — в составе "Торонто Мейпл Лифс" и "Сент-Луис Блюз". В 2018 году Сошников в составе сборной России играл на чемпионате мира в Дании.
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