Хоккеист ЦСКА Никита Сошников продолжит карьеру в "Авангарде"

Сошников выступает за ЦСКА с декабря 2020 года. Его соглашение с армейским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

В России форвард также играл за подмосковный "Атлант" и уфимский "Салават Юлаев". Кроме того, у него есть опыт выступления в НХЛ — в составе "Торонто Мейпл Лифс" и "Сент-Луис Блюз". В 2018 году Сошников в составе сборной России играл на чемпионате мира в Дании.