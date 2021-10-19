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Хоккеист ЦСКА Никита Сошников продолжит карьеру в "Авангарде"

В нынешнем сезоне он в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал только одно очко.

19 октября, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Хоккеист ЦСКА Никита Сошников в результате обмена перейдёт в омский "Авангард". Об этом сообщает "Чемпионат".

Старт нынешнего сезона 28-летний нападающий провёл неудачно. В 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал только одно очко за счёт результативной передачи.

Сошников выступает за ЦСКА с декабря 2020 года. Его соглашение с армейским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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В России форвард также играл за подмосковный "Атлант" и уфимский "Салават Юлаев". Кроме того, у него есть опыт выступления в НХЛ — в составе "Торонто Мейпл Лифс" и "Сент-Луис Блюз". В 2018 году Сошников в составе сборной России играл на чемпионате мира в Дании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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