"Разрушил семью ради шлюхи": Икарди, Аршавин, Мамаев и другие звёзды футбола, которые изменяли своим жёнам Кого-то после этих историй ждал развода, кто-то был прощён, а кому-то, похоже, только предстоит пройти через все тяготы. 19 октября, 13:00 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/Виталий Тимкив, © ТАСС/PA Photos/Adam Davy, © Aurelien Meunier - PSG/PSG via Getty Images

Жизнь современных футболистов, безусловно, наполнена целым рядом достаточно непростых моментов. Помимо постоянных переездов, тренировок и риска получить серьёзную травму существует ещё и сумасшедшая публичность. Публика и журналисты жаждут видеть каждый шаг своих кумиров, не стесняясь лезть и в личную жизнь. И порой для этого есть веские причины, ведь далеко не все футболисты могут похвастаться верностью своим вторым половинам.

Мауро Икарди, ПСЖ

История Мауро Икарди и его супруги Ванды Нары с самого начала может стать синонимом слова "измены". В 2013 году девушка была в отношениях с другим аргентинским футболистом — Макси Лопесом. Российский болельщик может помнить его по играм за ФК "Москва", а мировая общественность — по истории с Нарой. Тогда она ушла от Лопеса к Икарди вместе с тремя детьми.

И вот теперь новый поворот. В роли жертвы на сей раз сама Ванда Нара. Она обвинила своего супруга, агентом которого, кстати, и является, в изменах. Причём сделала это девушка в достаточно резкой форме.

— Ты разрушил ещё одну семью ради шлюхи, — написала Нара.

Далее — настоящий сериал. Икарди пропускает тренировку ПСЖ и всеми силами пытается восстановить отношения с женой-агентом. Та активно пишет, что без кольца ей её рука нравится куда больше. СМИ уже узнали имя новой пассии Икарди — ей оказалась аргентинская актриса, певица и модель Мария Эухения Суарес Риверо, более известная как Чайна Суарес. Ванда Нара даже наняла частного детектива, как утверждают СМИ, который взломал телефон Икарди и вывел его на чистую воду.

Теперь весь мир изучает биографию и фотографии новой подруги Икарди, а сам он всячески пытается наладить отношения с женой, ведь она ещё и агент. Есть ощущение, что не только в жизни игрока, но и в карьере наступил очень непростой момент. Наверняка футбол сейчас отойдёт на второй план для статусного аргентинца.

Джон Терри, "Челси"

История куда более давняя, нежели про Икарди. В 2010 году Джон Терри — капитан "Челси" и надежда всей Англии. Железный центральный защитник, которого невозможно было сбить с пути, вляпался в нереально громкую по всем меркам историю. Сразу два британских издания обвинили его в том, что он изменяет своей супруге. Перцу добавлял тот факт, что делал он это с подругой бывшего одноклубника и партнёра по сборной Англии Уэйна Бриджа Ванессой Перронсель. Вот уж поворот.

Оказалось, что защитник "Челси" просто успокаивал пассию своего друга, более того — соседа, — когда тот искал жильё в Манчестере после перехода в "Сити". Однако успокаивал так сильно, что та в один момент забеременела от Терри, но была вынуждена сделать аборт. Для самого защитника "Челси" это также были несладкие дни. Он лишился капитанской повязки в сборной Англии, а болельщики освистывали каждое его действие.

И вы удивитесь, но у истории был настоящий хэппи-энд. Ведь Джон Терри и его жена Тони до сих пор вместе. Пару лет назад она полностью простила своего супруга, а сейчас про скандал вспоминают совсем немногие.

— Мы знаем, что настоящее, а что нет. Именно поэтому мы и остались вместе, — рассказывала жена Джона Терри.

Андрей Аршавин

Лучший российский футболист последних лет также становился участником подобных скандалов. Причём за карьеру с ним это случалось целых два раза. Мостиком к предыдущей истории станет тот факт, что и Аршавина английская пресса также не стеснялась атаковать. И, к слову, у неё это очень даже неплохо получилось.

Первый развод у Аршавина был с Юлией Барановской. В 2013 году та ждала третьего ребёнка, когда футболист преподнёс ей далеко не самую радостную новость, что уходит от неё. Для Барановской это стало настоящим шоком и откровением.

— Для меня это была трагедия. Я даже алкоголя боялась панически. Боялась сделать глоток, потому что думала — сопьюсь, — признавалась Барановская.

Новой спутницей Аршавина стала Алиса Казьмина. Причём как футболист оставил семью ради новой подруги, так и она сама бросила мужа и ушла к экс-игроку "Арсенала". Но брак пары продержался совсем недолго. Уже через год Казьмина признавалась, что Аршавин изменяет ей, а сама она "разлюбила его".

Дальше — развод и куча не самых приятных ситуаций. Делёж имущества, суды, выселение из квартиры. Все эти скандалы уже который год сопровождают известного футболиста и его бывшую супругу. Ко всему прочему, добавилась ещё и болезнь девушки, о которой она рассказала в соцсетях.

Павел Мамаев, "Ростов"

Главная "Санта-Барбара" российского футбола — развод Павла и Аланы Мамаевых. Самая громкая история последних лет, которая переплетается с тюремным прошлым футболиста. Что любопытно, их брак был близок к развалу не один раз. Мамаева уже прощала своему супругу измену, однако закрыть глаза на ещё одну подобную историю она уже не могла.

Весной 2021 года она рассказала общественности, что Мамаев изменил ей с "испанкой". Причём случилось это на сборах футбольного "Ростова". Тогда обида у Аланы была не только на мужа, но и на весь клуб.

— Итог: мой муж опять начал гулять. И думал, что в Испании никто не узнает. У меня всё. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — писала Алана Мамаева.

Поначалу казалось, что развод пройдёт спокойно. Супруги пытались мирно решить вопросы, но спустя время устроили настоящую жару в СМИ. Первой высказалась Алана, а затем молчать не мог и Павел Мамаев. В итоге его интервью привело к тому, что комментатор телеканала "Матч ТВ" Нобель Арустамян был вынужден покинуть канал, ибо не хотел обсуждать эту историю и был против выхода интервью в эфир.

Теперь у Мамаева новая девушка — блогер Надежда Санько. Она не стесняется публиковать совместные с ним фотографии, и кажется, что сейчас у пары всё хорошо.

Матвей Сафонов, "Краснодар"

Достаточно свежая и абсолютно неожиданная история, которая прогремела совсем недавно. Жена молодого вратаря "Краснодара" и сборной России Матвея Сафонова обвинила того в измене.

— Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытания деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. И прошу больше эту тему не открывать, — написала Анастасия Сафонова.

Как и просила девушка, больше никаких поворотов пока эта история не получала. Впечатляет и их история любви, которая тянется со школьных лет. Сафонов ждал, пока его девушка закончит учится, приходил к ней на выпускной. Всё выглядело очень мило, а летом этого года у пары родилась дочь.

К слову, ни о каком разводе и о чём-либо ещё речь пока что не идёт. Сафонов буквально недавно великолепно проявил себя в матчах сборной России против Словакии и Словении, вытаскивая буквально всё, что мог. И это-то на фоне проблем в личной жизни, о которых говорил даже Валерий Карпин.

— С Сафоновым о его проблемах разговаривал Кафанов, я — нет. Как я понял, у него в голове уже всё закончилось. Просто это только сейчас вылезло в публичное пространство, — говорил Карпин.

Посмотрим, будет ли это очередная "Санта-Барбара" или же всё пройдёт достаточно мирно. Покажет лишь время.

Авторы Шамиль Гаджиев