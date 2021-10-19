"Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2026 года

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет полузащитника с обновлённым соглашением и желает успехов на футбольном поле и за его пределами!" — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Добавим, что Вильмар Барриос перешёл в "Зенит" в 2019 году. За это время он успел сыграть за клуб 92 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.