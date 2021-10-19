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"Зенит" продлил контракт с полузащитником Барриосом до 2026 года

За клуб из Северной столицы он уже провёл 92 матча, в которых забил дважды и три раза отдавал результативные передачи.

19 октября, 14:40
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Футбольный клуб "Зенит" объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом до конца сезона 2025/2026.

"Футбольный клуб "Зенит" поздравляет полузащитника с обновлённым соглашением и желает успехов на футбольном поле и за его пределами!" — говорится в сообщении пресс-службы сине-бело-голубых.

Добавим, что Вильмар Барриос перешёл в "Зенит" в 2019 году. За это время он успел сыграть за клуб 92 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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