"Есть все шансы на победу": Тренер "Спартака" Витория рассказал о состоянии команды перед игрой с "Лестером" в Лиге Европы
Красно-белые сыграют с командой Брендана Роджерса в среду, 20 октября, на "Открытие банк арене".
Фото © ФК "Спартак"
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория заявил, что команда готова обыграть английский "Лестер" в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом он рассказал на пресс-конференции.
Матч "Спартака" против "Лестера" пройдёт в среду, 20 октября. Встреча состоится на "Открытие банк арене" в Москве. Начало игры — в 17:30 мск.
"К матчу с "Лестером" мы полностью готовы. На состояние Квинси Промеса посмотрим до завтра, он вносит существенный вклад в игру. Посмотрим, сыграет он или нет. У меня хорошее предчувствие, у нас хорошая команда. Верю, что есть все шансы на победу. Мой коллега из "Лестера" обладает хорошей командой, у них сильные игроки, которые быстро принимают решение. Но мы намерены побеждать и дома, и в гостях", — добавил португальский специалист.
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После двух туров "Спартак" занимает второе место в группе С Лиги Европы, набрав три очка благодаря выездной победе над "Наполи" (3:2). Таблицу возглавляет польская "Легия", у которой шесть баллов из шести возможных. У "Лестера" и "Наполи" — по одному очку.
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