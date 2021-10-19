"Есть все шансы на победу": Тренер "Спартака" Витория рассказал о состоянии команды перед игрой с "Лестером" в Лиге Европы

Красно-белые сыграют с командой Брендана Роджерса в среду, 20 октября, на "Открытие банк арене".