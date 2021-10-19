СМИ: Футболист академии "Локомотива" пожаловался на тренера из-за оскорблений
Пока никакие санкции к специалисту применены не были, состоялся лишь разговор игрока со старшим селекционером по молодёжи Александром Самедовым.
Тренер вратарей академии "Локомотива" Дмитрий Екимов. Фото © ФК "Локомотив"
Футболист академии московского "Локомотива" написал письмо, в котором заявил, что тренер вратарей Дмитрий Екимов позволял себе оскорбления в его адрес. Об этом сообщает "Чемпионат".
По словам игрока, конфликт между ним и специалистом произошёл 8 октября, когда футболист зашёл в комнату воспитателя, чтобы сдать ноутбук и телефон. Там же сидел и Екимов.
"Вслед Дмитрий Владимирович мне задаёт вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?". Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?". Он продолжил: "Когда ты встаёшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?". Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом", — написал молодой игрок.
Футболист также попросил у руководства клуба, которому адресовал письмо, разобраться в данной ситуации. По информации издания, пока к тренеру не было применено каких-либо санкций. С игроком уже пообщался старший селекционер "Локомотива" по молодёжи Александр Самедов.
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