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СМИ: Футболист академии "Локомотива" пожаловался на тренера из-за оскорблений

Пока никакие санкции к специалисту применены не были, состоялся лишь разговор игрока со старшим селекционером по молодёжи Александром Самедовым.

19 октября, 14:15
<p><em style="font-style: italic;">Тренер вратарей академии "Локомотива" Дмитрий Екимов</em>. Фото © ФК "Локомотив"</p>

Тренер вратарей академии "Локомотива" Дмитрий Екимов. Фото © ФК "Локомотив"

Футболист академии московского "Локомотива" написал письмо, в котором заявил, что тренер вратарей Дмитрий Екимов позволял себе оскорбления в его адрес. Об этом сообщает "Чемпионат".

По словам игрока, конфликт между ним и специалистом произошёл 8 октября, когда футболист зашёл в комнату воспитателя, чтобы сдать ноутбук и телефон. Там же сидел и Екимов.

"Вслед Дмитрий Владимирович мне задаёт вопрос: "Ты смотришься в зеркало каждый день?". Я повернулся к нему и ответил: "Нет! А что?". Он продолжил: "Когда ты встаёшь каждое утро, смотри в зеркало, какое ты говно". Я ответил: "Почему я говно?". Он ответил, что я плохо играю, и сказал, чтобы я уезжал в свой "Урал" вслед за другом", — написал молодой игрок.

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Футболист также попросил у руководства клуба, которому адресовал письмо, разобраться в данной ситуации. По информации издания, пока к тренеру не было применено каких-либо санкций. С игроком уже пообщался старший селекционер "Локомотива" по молодёжи Александр Самедов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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