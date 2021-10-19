Суд досрочно освободил бывшего хоккеиста сборной России Мусатова
Он отбывал четырёхлетнее заключение в хозотряде столичного СИЗО № 4.
Фото © ТАСС / Максим Григорьев
Бабушкинский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего нападающего сборной России по хоккею Игоря Мусатова, осуждённого за мошенничество с криптовалютами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Суд считает, что представленные материалы свидетельствуют о том, что Мусатов не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, встал на путь исправления и может быть условно-досрочно освобождён от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — отмечается в решении суда.
В ноябре 2020 года Мусатова признали виновным в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. 34-летний спортсмен отбывал наказание в хозотряде столичного СИЗО № 4.
Мусатов — воспитанник столичного "Спартака". В ходе карьеры он также выступал за казанский "Ак Барс", нижнекамский "Нефтехимик", подмосковные "Атлант" и "Витязь", уфимский "Салават Юлаев", ярославский "Локомотив", омский "Авангард" и братиславский "Слован". В сезоне 2011/12 форвард провёл два матча за сборную России в Еврохоккейтуре.
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