Суд досрочно освободил бывшего хоккеиста сборной России Мусатова

Бабушкинский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего нападающего сборной России по хоккею Игоря Мусатова, осуждённого за мошенничество с криптовалютами. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд считает, что представленные материалы свидетельствуют о том, что Мусатов не нуждается в полном отбывании назначенного наказания, встал на путь исправления и может быть условно-досрочно освобождён от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — отмечается в решении суда.

В ноябре 2020 года Мусатова признали виновным в мошенничестве с криптовалютой на 800 тысяч долларов. Его приговорили к четырём годам лишения свободы. 34-летний спортсмен отбывал наказание в хозотряде столичного СИЗО № 4.