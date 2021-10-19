Организаторы турнира фигуристов в Будапеште извинились за ошибку с российским флагом на награждении
В ходе церемонии на арену был вынесен флаг образца 1991–1993 годов.
Фото © Венгерская национальная ассоциация конькобежцев
Организационный комитет турнира серии "Челленджер" по фигурному катанию Budapest Trophy извинился за российский флаг старого образца, который во время церемонии награждения вынесли для чемпионки мира Анны Щербаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венгерскую национальную ассоциация конькобежцев.
Соревнования в женском одиночном разряде завершились победой россиянки Майи Хромых. Щербакова заняла второе место, третьей стала ещё одна наша соотечественница — Софья Самодурова. Во время церемонии награждения в честь Щербаковой на арену вынесли бело-лазорево-алый флаг России образца 1991–1993 годов.
"От имени организационного комитета Budapest Trophy хотелось бы извиниться за ошибку, в результате которой мы использовали российский флаг старого образца во время церемонии награждения. Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант. Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг", — говорится в заявлении оргкомитета.
Для Щербаковой поражение стало первым с января 2020 года, когда на чемпионате Европы в австрийском Граце она завоевала серебро. Тогда фигуристка уступила своей соотечественнице Алёне Косторной.
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