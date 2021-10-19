Организаторы турнира фигуристов в Будапеште извинились за ошибку с российским флагом на награждении

Организационный комитет турнира серии "Челленджер" по фигурному катанию Budapest Trophy извинился за российский флаг старого образца, который во время церемонии награждения вынесли для чемпионки мира Анны Щербаковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Венгерскую национальную ассоциация конькобежцев.

"От имени организационного комитета Budapest Trophy хотелось бы извиниться за ошибку, в результате которой мы использовали российский флаг старого образца во время церемонии награждения. Если честно, то флаги принадлежали не нам, мы арендовали их у сторонней компании. Нам не было известно, что флаг с более светлым синим цветом представляет собой старый вариант. Мы незамедлительно сообщим компании, чтобы она больше не использовала старый флаг", — говорится в заявлении оргкомитета.