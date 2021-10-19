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Собянин заявил о повторении в Москве прошлогодней ситуации с ковидом

Однако при всей схожести она несколько отлична, ведь сейчас фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями, уточнил градоначальник.

19 октября, 18:42
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин

Ситуация с коронавирусом в Москве повторяет прошлогоднюю, когда заболеваемость также начала расти в сентябре. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а её пик пришёлся на декабрь", — написал Собянин в своём блоге.

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Однако при всей схожести ситуации 2020 и 2021 годов разные, ведь сейчас всё осложняется ростом заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями, чего не было в прошлом году. Однако благодаря вакцинации удалось создать прослойку людей, защищённых от ковида.

Ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса. Не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, у пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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