Собянин заявил о повторении в Москве прошлогодней ситуации с ковидом

Ситуация с коронавирусом в Москве повторяет прошлогоднюю, когда заболеваемость также начала расти в сентябре. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а её пик пришёлся на декабрь", — написал Собянин в своём блоге.

Однако при всей схожести ситуации 2020 и 2021 годов разные, ведь сейчас всё осложняется ростом заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями, чего не было в прошлом году. Однако благодаря вакцинации удалось создать прослойку людей, защищённых от ковида.