Собянин заявил о повторении в Москве прошлогодней ситуации с ковидом
Однако при всей схожести она несколько отлична, ведь сейчас фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями, уточнил градоначальник.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Денис Гришкин
Ситуация с коронавирусом в Москве повторяет прошлогоднюю, когда заболеваемость также начала расти в сентябре. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Повторяется история прошлого года, когда заболеваемость коронавирусом тоже начала расти в сентябре, а её пик пришёлся на декабрь", — написал Собянин в своём блоге.
Однако при всей схожести ситуации 2020 и 2021 годов разные, ведь сейчас всё осложняется ростом заболеваемости ОРВИ и другими респираторными инфекциями, чего не было в прошлом году. Однако благодаря вакцинации удалось создать прослойку людей, защищённых от ковида.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса. Не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, у пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.
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