Губернатор Клычков разъяснил ситуацию с ковидом и коечным фондом в Орловской области
По словам главы региона, увеличилось число молодых среди заболевших людей. Причём большая часть из госпитализированных нуждается в кислородной поддержке.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Губернатор Орловской области Андрей Клычков разъяснил ситуацию с коронавирусом в регионе, в настоящий момент свободными остаются только 49 ковидных коек. По его словам, наблюдается рост госпитализаций пациентов с инфекцией.
"У нас 1886 коек развёрнуто, 49 свободно на сегодняшний день. На этой неделе мы ещё 42 будем разворачивать. Завтра — активная фаза приёмки кислородного концентратора в больнице имени Семашко", — сказал глава региона в прямом эфире на странице в "Инстаграме".
Клычков отметил, что вакцинированных среди поступающих больных не больше 15%. Кроме того, увеличилось число молодых людей среди заболевших. Причём большая часть из госпитализированных нуждается в кислородной поддержке. Губернатор также подчеркнул, что единственным кардинальным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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