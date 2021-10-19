Губернатор Клычков разъяснил ситуацию с ковидом и коечным фондом в Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков разъяснил ситуацию с коронавирусом в регионе, в настоящий момент свободными остаются только 49 ковидных коек. По его словам, наблюдается рост госпитализаций пациентов с инфекцией.

"У нас 1886 коек развёрнуто, 49 свободно на сегодняшний день. На этой неделе мы ещё 42 будем разворачивать. Завтра — активная фаза приёмки кислородного концентратора в больнице имени Семашко", — сказал глава региона в прямом эфире на странице в "Инстаграме".