НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Госдуме рассмотрят проект закона о включении прививки от ковида в нацкалендарь

Документ был внесён в нижнюю палату парламента в мае. В первом чтении он был принят депутатами прошлого созыва, но спикер ГД предложил прописать в законе принцип добровольности вакцинации.

19 октября, 16:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Госдума в ходе осенней сессии планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствуют данные постановления о примерной программе законопроектной работы нижней палаты парламента, которое депутаты приняли на пленарном заседании.

"В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2021 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 115 законопроектов. <...> Среди законопроектов первого чтения — законопроект, разработанный в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ", — сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.

Россияне смогут бесплатно прививаться в частных клиниках по ОМС

Россияне смогут бесплатно прививаться в частных клиниках по ОМС

Отметим, что законопроект, о котором идёт речь выше, был внесён в Госдуму в мае текущего года. Депутаты прошлого созыва приняли его в первом чтении, однако спикер Вячеслав Володин в ходе рассмотрения инициативы предложил прописать в законе принцип добровольности вакцинации от CoViD-19. Он подчеркнул, что люди опасаются, что такая прививка "может быть обязательной, как некоторые из календаря". Из-за этого законопроект был снят с повестки.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1