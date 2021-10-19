В Госдуме рассмотрят проект закона о включении прививки от ковида в нацкалендарь

Документ был внесён в нижнюю палату парламента в мае. В первом чтении он был принят депутатами прошлого созыва, но спикер ГД предложил прописать в законе принцип добровольности вакцинации.

Госдума в ходе осенней сессии планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь профилактических прививок. Об этом свидетельствуют данные постановления о примерной программе законопроектной работы нижней палаты парламента, которое депутаты приняли на пленарном заседании.

"В проект примерной программы законопроектной работы Государственной думы в период осенней сессии 2021 года в части законопроектов, подлежащих первоочередному рассмотрению, включено 115 законопроектов. <...> Среди законопроектов первого чтения — законопроект, разработанный в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти и направленный на совершенствование организации публичной власти в субъектах РФ", — сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.