Как убедить детей не общаться с незнакомцами, объяснила психолог

Детям важно объяснить, что взрослые незнакомцы не являются друзьями и на их предложения нужно научиться отвечать отказом. Однако для этого должны быть выстроены доверительные отношения внутри семьи, рассказала детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

"Есть наши близкие, есть знакомые, а есть незнакомые. С незнакомыми людьми нужно общаться при родителях. Поэтому если какой-то незнакомый человек подходит и что-то предлагает — надо подойти к родителям и спросить разрешения. Это ребёнок должен чётко знать", — приводит её слова телеканал "360".

Однако при отсутствии доверительных отношений дети, особенно младшего школьного возраста, боятся обратиться к родителям. Истории, подобные той, что произошла в Вологде, часто возникают в пьющих или слишком строгих семьях.