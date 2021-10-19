Как убедить детей не общаться с незнакомцами, объяснила психолог
Очень важно выстраивать с ребёнком доверительные отношения, тогда его можно научить даже блефовать в некоторых ситуациях.
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Детям важно объяснить, что взрослые незнакомцы не являются друзьями и на их предложения нужно научиться отвечать отказом. Однако для этого должны быть выстроены доверительные отношения внутри семьи, рассказала детский психолог, нейропсихолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова.
"Есть наши близкие, есть знакомые, а есть незнакомые. С незнакомыми людьми нужно общаться при родителях. Поэтому если какой-то незнакомый человек подходит и что-то предлагает — надо подойти к родителям и спросить разрешения. Это ребёнок должен чётко знать", — приводит её слова телеканал "360".
Однако при отсутствии доверительных отношений дети, особенно младшего школьного возраста, боятся обратиться к родителям. Истории, подобные той, что произошла в Вологде, часто возникают в пьющих или слишком строгих семьях.
Если же родители не пугают, не обвиняют, не наказывают, а выслушивают и поддерживают ребёнка, тогда выстраиваются правильные отношения. После этого детям надо объяснять, как вести себя с чужими. Кроме того, в семьях, где отношения здоровые, ребёнок не боится задать вопрос родителям и если гуляет один, может и блефовать, если того потребует ситуация. В этот момент большинство злоумышленников убегают, добавила Наумова.
Напомним, очередная история убийства ребёнка случилась в Вологде. Девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире страдающей шизофренией Ульяны Ланской, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Убийца заманила жертву домой сладостями. В квартире вместе с ними был ещё один ребёнок, однако его подозреваемая отпустила. Бывшая коллега рассказала, что злоумышленница и ранее пыталась похитить чужих детей. Родные дети у Ульяны тоже есть, но несколько лет назад её лишили родительских прав. По предварительным данным, на этом настояли родители женщины из-за её диагноза. Сейчас маленькая дочка и 16-летний сын Ульяны живут с тётей.
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