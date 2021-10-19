Пытавшийся изнасиловать школьницу из Башкирии неизвестный посадил в авто ещё и мальчика
Ребёнка он доставил прямо к дому, а после в компании девочки проследовал в сторону кладбища. На пустыре он начал домогаться, несмотря на просьбы малышки оставить её в покое.
Фото © LIFE
Мама девочки рассказала Лайфу о похитителе. Видео © LIFE
Неизвестный из Башкирии, который похитил ученицу четвёртого класса, затолкал в машину и увёз в сторону кладбища, где хотел надругаться, изначально посадил в автомобиль двоих детей. Об этом рассказала мама девочки в беседе с Лайфом.
По словам женщины, её дочь вместе с соседским мальчиком возвращалась из школы домой. Вдруг к ним подъехал незнакомый мужчина и спросил, где можно порыбачить. После чего мужчина посадил в автомобиль обоих детей и отвёз к дому мальчика. Там он высадил школьника, а затем предложил девочке довезти и её.
"Мальчика все видели, что он вышел из машины, а мою-то никто не видел, что вышла. Он сказал: "Давай довезу тебя до дома?". Но у нас тут дом в двух шагах. Может, он хотел ребёнка увезти куда подальше?", — отметила собеседница.
Школьницу таинственный незнакомец увёз на пустырь, где начал трогать её одежду, хотя та просила не делать этого. Видимо, извращенец пытался нащупать интимные места. Малышку он позднее вернул к дому и сказал никому не говорить о произошедшем. При этом девочка в беседе с Лайфом призналась, что не смотрела на похитителя, поэтому не может рассказать, как он выглядит.
"На дядю не смотрела. Может, у него шрам был. Может, он чем-то её напугал. Мне до конца не рассказывает, полиции тоже (об этом её просил злоумышленник. — Прим. Лайфа)", — сообщила мать девочки.
Когда школьница пришла домой, она призналась, что её подвёз некий дядя, но просил ничего не рассказывать родителям. После этого мать девочки побежала к соседскому мальчику, который видел мужчину, начала расспрашивать про автомобиль, на котором тот передвигается. Ребёнок рассказал, что это была большая машина. "Меня оставил, а её увёз", — привела женщина слова мальчика.
По словам собеседницы, потом она позвонила учительнице, но та трубку не взяла. Тогда женщина вызвала фельдшеров, чтобы они осмотрели ребёнка. В результате медики сделали вывод, что насильственных действий в отношении ребёнка не совершалось. Сама женщина утверждает, что это не первый случай приставаний извращенца к детям в деревне.
Кроме того, свидетельница, которая видела машину неизвестного, рассказала, что автомобиль ехал изначально медленно, потом развернулся, а затем, уже спустя некоторое время, внутри прохожие заметили ребёнка. Однако, по словам женщины, было непонятно, мальчик там или девочка. Она отметила, что автомобиль быстро вернулся: "Мне кажется, водитель ничего не успел сделать". Причём изначально свидетельница думала, что это приехала дочка одного из местных жителей.
"В настоящее время следователями и следователями-криминалистами совместно с сотрудниками МВД проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемого и обстоятельств совершённого преступления", — сообщили в СУ СК России по Республике Башкортостан.
Напомним, инцидент произошёл в деревне Уртакуль. 18 октября стало известно, что в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать её. Злоумышленник находится в розыске, в соцсетях распространили его фоторобот. Согласно ориентировке, мужчине на вид 35–40 лет, он среднего телосложения, волосы чёрные, короткие. Он был одет в пятнистую камуфляжную форму зелёного цвета.
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