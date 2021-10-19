Сенатор: Иностранные оппоненты хотят дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью IT-компаний

Зарубежные оппоненты России хотят дестабилизировать ситуацию в стране, изменить внутреннюю и внешнюю политику РФ, используя для этого виртуальное пространство и цифровые платформы. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников всё более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, её внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших Российскую Федерацию своим главным противником", — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что власти понимают всю серьёзность вызовов и проблем, связанных с быстрым и интенсивным развитием цифровых технологий, а также реальным влиянием международных IT-гигантов, соцсетей и попытками использовать киберпространство в деструктивном ключе. По его словам, члены комиссии за минувшие четыре года разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий подобных процессов.

Климов добавил, что комиссия отмечает значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа России и общества на существующие вызовы. При этом парламентарий подчеркнул, что РФ далеко не единственная страна, где есть озабоченность по поводу деструктивного использования информационных технологий.

"Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растёт недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй", — сказал сенатор.

По мнению Климова, нужно внимательно провести анализ проблемных вопросов, которые есть в этой сфере, а также рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики вероятных негативных последствий и рекомендации в адрес органов исполнительной власти.