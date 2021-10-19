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Сенатор: Иностранные оппоненты хотят дестабилизировать ситуацию в РФ с помощью IT-компаний

Как заявил Климов, власти РФ за минувшие четыре года уже разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, которые позволяют избежать существенных негативных последствий.

19 октября, 16:16
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Зарубежные оппоненты России хотят дестабилизировать ситуацию в стране, изменить внутреннюю и внешнюю политику РФ, используя для этого виртуальное пространство и цифровые платформы. Об этом заявил глава Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

"Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников всё более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, её внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших Российскую Федерацию своим главным противником", — отметил сенатор.

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Он подчеркнул, что власти понимают всю серьёзность вызовов и проблем, связанных с быстрым и интенсивным развитием цифровых технологий, а также реальным влиянием международных IT-гигантов, соцсетей и попытками использовать киберпространство в деструктивном ключе. По его словам, члены комиссии за минувшие четыре года разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий подобных процессов.

Климов добавил, что комиссия отмечает значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа России и общества на существующие вызовы. При этом парламентарий подчеркнул, что РФ далеко не единственная страна, где есть озабоченность по поводу деструктивного использования информационных технологий.

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"Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растёт недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй", — сказал сенатор.

По мнению Климова, нужно внимательно провести анализ проблемных вопросов, которые есть в этой сфере, а также рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики вероятных негативных последствий и рекомендации в адрес органов исполнительной власти.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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