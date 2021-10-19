Умер один из создателей Су-30 Игорь Емельянов

В Москве в возрасте 86 лет умер авиаконструктор, заслуженный изобретатель РСФСР, один из создателей многоцелевого истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сухой", входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех".

"В субботу, 16 октября, скоропостижно ушёл из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов", — говорится в релизе.

На сайте указывается, что Емельянов руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолётов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4. Также занимался разработкой нового метода защиты топливных баков от взрыва при их боевом поражении, его внедрили на Су-7, Су-17, Су-25, Су-27 и Су-30.

"Участвовал в создании новых насосных систем для перекачки топлива, применяемых сегодня на Су-27, Су-30, Ил-62 и Т-22. Участвовал в модернизации, испытаниях и внедрении в серию самолётов Су-7 и Су-9, а также в испытаниях Су-27", — отмечает пресс-служба.

В 1991 году Емельянов был назначен на должность заместителя главного конструктора, а в следующем году — главным конструктором-руководителем темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство Су-30.