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Умер один из создателей Су-30 Игорь Емельянов

Игорь Викторович ушёл из жизни в субботу, 16 октября. Причины его скоропостижной кончины не называются.

19 октября, 16:01
<p>Фото © <a href="https://www.sukhoi.org/press/news/ushel-iz-zhizni-predstavitel-vysshego-tekhnicheskogo-rukovodstva-okb-sukhogo-igor-emelyanov.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sukhoi.org</a></p>

Фото © sukhoi.org

В Москве в возрасте 86 лет умер авиаконструктор, заслуженный изобретатель РСФСР, один из создателей многоцелевого истребителя Су-30 Игорь Емельянов. Об этом сообщает пресс-служба компании "Сухой", входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех".

"В субботу, 16 октября, скоропостижно ушёл из жизни член Совета старейшин, один из ярких представителей высшего технического руководства ОКБ Сухого Игорь Емельянов", — говорится в релизе.

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На сайте указывается, что Емельянов руководил разработкой и испытаниями топливных систем самолётов Су-15, Су-25, Су-27 и Т-4. Также занимался разработкой нового метода защиты топливных баков от взрыва при их боевом поражении, его внедрили на Су-7, Су-17, Су-25, Су-27 и Су-30.

"Участвовал в создании новых насосных систем для перекачки топлива, применяемых сегодня на Су-27, Су-30, Ил-62 и Т-22. Участвовал в модернизации, испытаниях и внедрении в серию самолётов Су-7 и Су-9, а также в испытаниях Су-27", — отмечает пресс-служба.

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В 1991 году Емельянов был назначен на должность заместителя главного конструктора, а в следующем году — главным конструктором-руководителем темы по созданию, испытанию и внедрению в серийное производство Су-30.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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