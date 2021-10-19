В Британии появилась более заразная форма дельта-штамма ковида
Если предварительные данные об этом варианте инфекции подтвердятся, он станет самым опасным за всё время пандемии.
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Новая, более заразная форма коронавируса появилась в Великобритании. Об этом рассказали учёный Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона.
По их словам, вариант, получивший название AY.4.2, является потомком штамма "дельта", однако с усиленной на 10–15% заразностью.
"На него приходится уже почти 10% заражений в Великобритании", — сказано в материале Financial Times.
По мнению исследователей, если предварительные данные о новом варианте вируса подтвердятся, он станет самым заразным за всё время пандемии. Однако на данный момент опасности его массового распространения нет, заметили учёные, а рост числа заражений в Британии связан с пренебрежительным отношением граждан к мерам профилактики.
Ранее иммунологи предположили, что дельта-штамм станет единственной версией ковида в России. Пока нет оснований полагать, что нынешний вариант вируса разовьётся во что-то более мерзкое.
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