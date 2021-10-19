Силуанов: Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 млрд рублей в день
Министр отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием гражданам плановой помощи.
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Ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом в России составляют около 3,6 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил во вторник министр финансов Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога". Он отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием гражданам плановой помощи.
"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около двух миллиардов рублей, сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний, — 3,6 миллиарда рублей в день", — проинформировал Силуанов.
Напомним, что сегодня в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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