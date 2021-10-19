Силуанов: Россия тратит на борьбу с коронавирусом более 3,5 млрд рублей в день

Ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом в России составляют около 3,6 миллиарда рублей. Такую сумму озвучил во вторник министр финансов Антон Силуанов в ходе встречи с сенаторами в формате "Открытого диалога". Он отметил, что даже в таких условиях нельзя допустить проблем с оказанием гражданам плановой помощи.

"В среднем у нас на ковид в день тратилось при обычной обстановке около двух миллиардов рублей, сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний, — 3,6 миллиарда рублей в день", — проинформировал Силуанов.