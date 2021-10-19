В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса
Не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, у пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся новые ограничительные меры. Об этом объявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
- Уже с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе при этом не ограничиваются. Меры будут действовать до 25 февраля 2022 года. От необходимости соблюдать домашний режим освобождаются только граждане, переболевшие коронавирусом в течение полугода или прошедшие вакцинацию.
- Работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Исключение будет сделано только для сотрудников, чьё присутствие на рабочем месте является критически важным для функционирования организации. Требование о переходе на удалёнку также не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и других стратегических отраслей.
- Главный санитарный врач Москвы принял решение об увеличении требований к обязательной вакцинации работников сферы услуг. Предприятия и организации, работающие в этой отрасли, обязаны в срок до 1 января обеспечить вакцинацию не менее 80% от общего числа сотрудников. Вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 1 декабря 2021 года.
Напомним, что сегодня в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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