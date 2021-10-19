В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, у пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.