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В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, у пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.

19 октября, 13:39
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<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В Москве из-за роста заболеваемости коронавирусом вводятся новые ограничительные меры. Об этом объявил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.

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Напомним, что сегодня в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.

Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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