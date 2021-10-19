Иммунолог: Многоразовые тканевые маски не защищают от коронавируса
Владимир Болибок убеждён, что, если бы россияне носили средства защиты по-настоящему, а не только когда нужно пройти "фейсконтроль", мы не наблюдали бы сейчас такую вспышку заболеваемости.
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Для защиты от коронавируса подходят только одноразовые маски из специальных материалов, а большинство продающихся в России многоразовых изделий из ткани носит лишь декоративный характер. Об этом телеканалу "360" рассказал иммунолог Владимир Болибок.
По словам эксперта, на правильной маске должна быть специальная маркировка. Без неё изделие для индивидуальной защиты не может дать гарантии, что справится со своей функцией.
"Если говорить про маски многоразовые, тканевые, то, конечно, у них гарантии защиты, по сути дела, никакой, потому что никаких испытаний этих масок не проводилось. Насколько они выполняют свою барьерную фильтрующую функцию, вам никто не скажет. С моей точки зрения, это чистой воды декорация, которая просто для того, чтобы обозначить, что у вас на лице что-то надето", — заключил иммунолог.
Напомним, что сегодня в России зарегистрировали новый максимум смертей от ковида. За весь период эпидемии скончалось 225 325 пациентов, было выявлено 8 060 752 случая коронавируса.
Из-за ухудшения ситуации с пандемией вице-премьер Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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