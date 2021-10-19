В Федерации рестораторов обозначили условие, при котором бизнес переживёт нерабочие дни
Там отметили, что при введении такого режима необходимо обеспечить предпринимателям меры государственной поддержки.
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Бизнес справится с трудностями, которые появятся из-за введения режима нерабочих дней, однако потерпит убытки. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Лайфом.
"Бизнес должен что-то за это получить. Это было бы логично. Но это не должно происходить просто за счёт предпринимателя, всё-таки государственная поддержка должна осуществляться. Наверное, это оплата зарплаты сотрудников", — сказал эксперт.
Миронов отметил, что если предприниматель получит финансовую поддержку в том размере, который он выплатил сотрудникам, то это "будет логично", так как человек не работает, но ему начисляется зарплата. По мнению омбудсмена, такая помощь — самая правильная мера.
Напомним, предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поддержал его.
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