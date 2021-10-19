В Федерации рестораторов обозначили условие, при котором бизнес переживёт нерабочие дни

Бизнес справится с трудностями, которые появятся из-за введения режима нерабочих дней, однако потерпит убытки. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Лайфом.

"Бизнес должен что-то за это получить. Это было бы логично. Но это не должно происходить просто за счёт предпринимателя, всё-таки государственная поддержка должна осуществляться. Наверное, это оплата зарплаты сотрудников", — сказал эксперт.