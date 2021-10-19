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В Федерации рестораторов обозначили условие, при котором бизнес переживёт нерабочие дни

Там отметили, что при введении такого режима необходимо обеспечить предпринимателям меры государственной поддержки.

19 октября, 13:16
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Бизнес справится с трудностями, которые появятся из-за введения режима нерабочих дней, однако потерпит убытки. Об этом заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов в беседе с Лайфом.

"Бизнес должен что-то за это получить. Это было бы логично. Но это не должно происходить просто за счёт предпринимателя, всё-таки государственная поддержка должна осуществляться. Наверное, это оплата зарплаты сотрудников", — сказал эксперт.

Песков: Путин примет решение по введению нерабочих дней, и мы его опубликуем

Песков: Путин примет решение по введению нерабочих дней, и мы его опубликуем

Миронов отметил, что если предприниматель получит финансовую поддержку в том размере, который он выплатил сотрудникам, то это "будет логично", так как человек не работает, но ему начисляется зарплата. По мнению омбудсмена, такая помощь — самая правильная мера.

Напомним, предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября высказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Премьер-министр страны Михаил Мишустин поддержал его.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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