В Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер

Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте управления.

"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", — говорится в сообщении.