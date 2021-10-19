В Москве усилили контроль за соблюдением противоэпидемических мер
С 11 по 17 октября специалисты Роспотребнадзора уже проверили 362 кафе и магазина и в 74 из них нашли нарушения.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Роспотребнадзор усилил в Москве контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Об этом сообщается на сайте управления.
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по городу Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города", — говорится в сообщении.
С 11 по 17 октября специалисты ведомства уже проверили 362 объекта, и в 74 из них противоэпидемические мероприятия не выполняются. По фактам выявленных нарушений в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей составлено 77 протоколов, в досудебном порядке опечатаны 14 кафе и магазинов.
Напомним, ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выдвинула предложение о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал его. В Кремле в свою очередь отметили, что президент Владимир Путин выслушивает доклады оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в том числе оценит предложение о введении нерабочих дней.
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