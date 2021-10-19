Политолог разглядел в словах Эрдогана претензии Турции на статус мировой державы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган своими заявлениями о зависимости мира от "горстки" победителей Второй мировой войны пытается указать на амбиции страны на участие в определённых мировых процессах наравне с государствами-лидерами. Такое мнение Лайфу высказал директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

"Но, по сути, у Турции на сегодня есть только проект неоосманской империи, который чисто гипотетически может быть рассмотрен в качестве субъекта мировой политики, а фактически никаких обоснованных атрибутов мировой державы пока нет", — сказал политолог.

По его словам, участие Турции в проблемах других государств не совсем законно. Так, в Сирии военные страны действуют нелегально, так как приглашений со стороны официальной власти не было, аналогичная ситуация и в Ливии, однако никто не обращает внимания на это. Кроме прочего, вмешательство в дела Ирака и других государств вообще незаконно.

"То есть пока что есть претензии на статус мировой державы, есть амбиции для этого, но нет фактических обстоятельств, исходя из которых Турцию можно будет считать мировой державой", — добавил Коровин.

На сегодняшний день Турция обладает статусом региональной державы, потому что большего ей не позволит главный союзник по НАТО — США, уточнил наш собеседник. Если республика действительно хочет играть ведущую роль в регионе, ей нужно выйти из всех объединений с участием Штатов и полностью переориентироваться на евразийские интеграционные структуры, в том числе с участием России.