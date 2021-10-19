В Люберцах восьмиклассник ударил приятеля ножом в шею

В подмосковных Люберцах ученик восьмого класса во время ссоры ударил приятеля-семиклассника ножом в шею. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, мальчики гуляли на улице, а когда замёрзли, то пострадавший позвал товарища к себе домой. В квартире они стали играть в комнате школьника, в определённый момент завязалась ссора. Когда крики стали очень громкими, мама семиклассника, находившаяся дома, зашла к подросткам и увидела, как её сын держится руками за шею, из которой идёт кровь.

Мальчик сказал, что друг ударил его ножом. Разбираться в ситуации не было времени — женщина схватила ребёнка и поехала с ним в ближайшую больницу.

"В Люберецкую ЦРБ с ножевым ранением задней поверхности шеи самостоятельно обратился несовершеннолетний, ему была оказана медицинская помощь", — сообщил источник портала.

Полиция проводит проверку по факту случившегося и опрашивает членов семей обоих мальчиков.