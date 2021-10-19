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Мобильность россиян к 2035 году возрастёт более чем на 80%

По словам Виталия Савельева, этот показатель будет достигнут за счёт мер по строительству дорог, развитию инфраструктуры, региональной и местной авиации и пригородных перевозок.

19 октября, 13:10
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Мобильность россиян, согласно транспортной стратегии до 2035 года, должна увеличиться более чем на 80%. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Стратегия предполагает рост мобильности населения более чем на 80%. Этот показатель будет достигнут за счёт мер по развитию инфраструктуры, строительству дорог, развитию региональной и местной авиации, пригородных перевозок и других видов транспорта", — сказал министр на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

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Савельев отметил, что в целом стратегия предполагает сокращение перевозок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта. Кроме того, к 2035 году в РФ появятся ещё и новые лоукостеры с доступными билетами.

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Ранее Савельев в ходе марафона "Новое знание" рассказал, что к 2024 году на всех видах общественного транспорта для идентификации пассажиров будет использоваться биометрия. Подобная система определения граждан уже активно применяется в аэропорту Шереметьево.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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