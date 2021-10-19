Мобильность россиян к 2035 году возрастёт более чем на 80%

По словам Виталия Савельева, этот показатель будет достигнут за счёт мер по строительству дорог, развитию инфраструктуры, региональной и местной авиации и пригородных перевозок.

Мобильность россиян, согласно транспортной стратегии до 2035 года, должна увеличиться более чем на 80%. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Стратегия предполагает рост мобильности населения более чем на 80%. Этот показатель будет достигнут за счёт мер по развитию инфраструктуры, строительству дорог, развитию региональной и местной авиации, пригородных перевозок и других видов транспорта", — сказал министр на заседании президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

Савельев отметил, что в целом стратегия предполагает сокращение перевозок на личных автомобилях в пользу общественного транспорта. Кроме того, к 2035 году в РФ появятся ещё и новые лоукостеры с доступными билетами.