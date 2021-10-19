Путин заявил о колоссальном потенциале России для научных открытий

У России есть колоссальный потенциал в области научных открытий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии и лауреатам премии Русского географического общества (РГО).

В качестве примера Путин привёл Мировой океан, который, по словам учёных, исследован только на 7%. Президент подчеркнул, что РФ омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и "их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны". Глава государства также отметил, что на территории нашей страны спелеологи выявили без малого пять тысяч пещер, и это, по оценкам специалистов, всего лишь десятая часть таких объектов в РФ.