Путин заявил о колоссальном потенциале России для научных открытий
Российский лидер привёл в качестве примера Мировой океан, который, по словам учёных, изучен лишь на 7%. Президент отметил, что РФ омывают 13 морей.
Фото © Фото / Евгений Паулин / Пресс-служба Президента РФ
У России есть колоссальный потенциал в области научных открытий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам церемонии и лауреатам премии Русского географического общества (РГО).
"У России, самой большой и многогранной страны мира, колоссальный потенциал для научных открытий", — сказал российский лидер.
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В качестве примера Путин привёл Мировой океан, который, по словам учёных, исследован только на 7%. Президент подчеркнул, что РФ омывают 13 морей, в том числе так называемых холодных, и "их глубины, животный и растительный мир только начали раскрывать свои тайны". Глава государства также отметил, что на территории нашей страны спелеологи выявили без малого пять тысяч пещер, и это, по оценкам специалистов, всего лишь десятая часть таких объектов в РФ.
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