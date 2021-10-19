В Большом театре подтвердили данные о госпитализации гендиректора Урина

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно был госпитализирован с сердечным приступом, ему провели операцию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

"Подтверждаем, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность", — заявили в пресс-службе учреждения.

В настоящий момент 74-летний Урин проходит дальнейшее лечение в стационаре после перенесённой операции.