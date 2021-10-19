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В Большом театре подтвердили данные о госпитализации гендиректора Урина

В настоящий момент 74-летний заслуженный деятель искусств проходит лечение в стационаре после перенесённой операции.

19 октября, 13:18
<p>Генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно был госпитализирован с сердечным приступом, ему провели операцию. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе учреждения.

"Подтверждаем, что генеральный директор Большого театра Владимир Урин действительно госпитализирован в одну из столичных клиник в связи с подозрением на сердечно-сосудистую недостаточность", — заявили в пресс-службе учреждения.

В настоящий момент 74-летний Урин проходит дальнейшее лечение в стационаре после перенесённой операции.

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Напомним, о госпитализации Владимира Урина сообщил Mash. Вечером 16 октября заслуженного деятеля искусств РФ доставили в больницу, где поставили диагноз: ишемическая болезнь сердца и стеноз сосудов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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