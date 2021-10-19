НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Москвичей старше 60 лет переводят на домашний режим

При этом от самоизоляции освободят тех пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, кто переболел ковидом в течение полугода либо прошёл вакцинацию.

19 октября, 13:34
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, снова переводятся на домашний режим — по месту жительства или на дачах. Такие меры, согласно решению мэра города Сергея Собянина, будут действовать с 25 октября до 25 февраля 2022 года.

"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

При этом от домашнего режима освободят тех пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, кто переболел ковидом в течение полугода либо прошёл вакцинацию.

В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса

В Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса

Кроме того, Роспотребнадзор усилил в столице контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. С 11 по 17 октября специалисты ведомства уже проверили 362 объекта, и в 74 из них противоэпидемические мероприятия не выполняются.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1