Москвичей старше 60 лет переводят на домашний режим
При этом от самоизоляции освободят тех пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, кто переболел ковидом в течение полугода либо прошёл вакцинацию.
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Москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, снова переводятся на домашний режим — по месту жительства или на дачах. Такие меры, согласно решению мэра города Сергея Собянина, будут действовать с 25 октября до 25 февраля 2022 года.
"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", — говорится в сообщении на сайте градоначальника.
При этом от домашнего режима освободят тех пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, кто переболел ковидом в течение полугода либо прошёл вакцинацию.
Кроме того, Роспотребнадзор усилил в столице контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. С 11 по 17 октября специалисты ведомства уже проверили 362 объекта, и в 74 из них противоэпидемические мероприятия не выполняются.
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