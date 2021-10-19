Москвичей старше 60 лет переводят на домашний режим

Москвичи старше 60 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, снова переводятся на домашний режим — по месту жительства или на дачах. Такие меры, согласно решению мэра города Сергея Собянина, будут действовать с 25 октября до 25 февраля 2022 года.

"Прогулки и занятия физической культурой на свежем воздухе не ограничиваются. Работающие граждане вправе оформить больничный", — говорится в сообщении на сайте градоначальника.

При этом от домашнего режима освободят тех пенсионеров и горожан с хроническими заболеваниями, кто переболел ковидом в течение полугода либо прошёл вакцинацию.