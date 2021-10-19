В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% сотрудников и работников старше 60 лет
При этом данное требование не распространяется на вакцинированных и переболевших граждан, а также медиков, работников предприятий стратегических отраслей.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работодатели столицы должны перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников от общего числа, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Данное требование будет действовать с 25 октября по 25 февраля.
"Требование о переходе на удалённую работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", — уточняется на сайте градоначальника.
Собянин рекомендовал в первую очередь перевести на дистанционный формат работы невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.
"Пожалуйста, сделайте прививку. Тем самым вы защитите своё здоровье и сможете сохранить привычный образ жизни", — заключил мэр Москвы.
Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Однако окончательное решение за президентом.
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