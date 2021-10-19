В Москве вводят обязательную удалёнку для 30% сотрудников и работников старше 60 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работодатели столицы должны перевести на удалённый режим работы не менее 30% сотрудников от общего числа, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Данное требование будет действовать с 25 октября по 25 февраля.

"Требование о переходе на удалённую работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", — уточняется на сайте градоначальника.

Собянин рекомендовал в первую очередь перевести на дистанционный формат работы невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска.