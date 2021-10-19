Устроивший стрельбу в школе под Пермью признался, что не хотел никого убивать
12-летнего мальчика отправили в специализированное медицинское учреждение, где его обследуют, а также окажут необходимую психиатрическую помощь.
Фото © СУ СК РФ по Пермскому краю
Двенадцатилетний мальчик, который 18 октября устроил стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, признался следователям, что не хотел никого убивать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было. В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещён в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", — говорится в релизе.
Следователи уже допросили одноклассников и педагогов школы, в том числе по характеристике ребёнка. Правоохранители также изъяли разрешение на приобретение оружия, которое хранилось в доме школьника, и допросили сотрудников Росгвардии, ответственных за это направление деятельности.
Кроме того, следователи забрали документацию по охране образовательного учреждения, документы охранного предприятия, связанного с его деятельностью. Они проверяют, все ли меры приняли должностные лица, чтобы обезопасить школьников. Назначены судебные баллистические, медицинская, генотипоскопическая и компьютерная экспертизы.
Напомним, сигнал о стрельбе в школе поступил в полицию в 8:02 (6:02 мск) 18 октября — 12-летний мальчик сделал несколько выстрелов. К счастью, в результате стрельбы никто серьёзно не пострадал — лишь один школьник получил ссадины. Ученика обезоружила директор, она увела ребёнка в кабинет и после разговора убедила его отдать ей ружьё. Оружие оказалось отцовским, мальчик вместе с папой иногда выезжал "пострелять".
Комментариев: 0