Устроивший стрельбу в школе под Пермью признался, что не хотел никого убивать

Двенадцатилетний мальчик, который 18 октября устроил стрельбу в школе посёлка Сарс под Пермью, признался следователям, что не хотел никого убивать. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было. В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещён в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь", — говорится в релизе.

Следователи уже допросили одноклассников и педагогов школы, в том числе по характеристике ребёнка. Правоохранители также изъяли разрешение на приобретение оружия, которое хранилось в доме школьника, и допросили сотрудников Росгвардии, ответственных за это направление деятельности.