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Владелец базы отдыха в Хакасии домогался школьниц во время игры в прятки

По нашим данным, на допросе мужчина дважды менял показания. Изначально он объяснял действия попыткой обратить на себя внимание матери детей, а потом сослался на помутнение рассудка.

19 октября, 13:22

Фото © Pixabay

В Хакасии правоохранители задержали владельца базы отдыха, подозреваемого в домогательствах по отношению к двум несовершеннолетним девочкам. Как Лайфу сообщил источник, заявление на 43-летнего Сергея написала мама сестрёнок.

Виктория неоднократно отдыхала на данной базе вместе с дочками, которые учатся во втором и четвёртом классах. Дружелюбный Сергей всегда казался женщине приметным мужчиной. Как утверждает источник, владелец базы частенько оказывал ей знаки внимания. Однако 18 октября "симпатию" он решил проявить к дочкам Виктории.

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В тот день мужчина играл с девочками в прятки, которые завершились домогательствами. По словам источника, дети утверждают, что дядя Серёжа начал трогать их за половые органы. К счастью, в какой-то момент им удалось убежать от извращенца.

Интересно отметить, что на допросе Сергей дважды менял показания. Изначально он аргументировал действия попыткой обратить на себя внимание матери девочек. Но вскоре поменял показания и стал ссылаться на помутнение рассудка. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Петербурге задержали педофила с коллекцией детского порно, который домогался в метро 13-летней девочки. Школьница возвращалась с тренировки, когда к ней начал приставать один из пассажиров метро.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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