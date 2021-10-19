Онищенко назвал истерикой реакцию родителей на проверки школьников на курение
Такие тестирования нужны, чтобы вовремя предотвратить образование вредных привычек. А как часто они будут проводиться, должны решать специалисты, уверен экс-парламентарий.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Бывший главный государственный санитарный врач РФ, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил об истерике и ступоре среди российских родителей, вызванных возможными проверками школьников на курение и наркотики. В беседе с Лайфом экс-парламентарий указал, что такие тесты необходимы.
"С курением у нас творится сейчас полное безобразие. Дети чуть ли не с первого класса начинают курить. Если я как родитель вовремя об этом узнаю, когда ещё можно это остановить? Что в этом (проверках. — Прим. Лайфа) плохого? Какие права нарушаются? Это надо делать. Внедрять как обычные процедуры. Никто не падает в обморок, когда мы детей обследуем на туберкулёз", — объяснил Онищенко.
Собеседник отметил, что проверки должны быть введены. А вопросы на тему того, кого нужно обследовать и как часто, "будут решать соответствующие специалисты".
Ранее стало известно, что российских школьников могут массово начать проверять на курение. Минздрав прорабатывает вопрос, чтобы включить проверку смокелайзером в программу медосмотров.
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