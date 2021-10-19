Онищенко назвал истерикой реакцию родителей на проверки школьников на курение

"С курением у нас творится сейчас полное безобразие. Дети чуть ли не с первого класса начинают курить. Если я как родитель вовремя об этом узнаю, когда ещё можно это остановить? Что в этом (проверках. — Прим. Лайфа) плохого? Какие права нарушаются? Это надо делать. Внедрять как обычные процедуры. Никто не падает в обморок, когда мы детей обследуем на туберкулёз", — объяснил Онищенко.