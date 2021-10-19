"Слишком молодая" Елизавета II отказалась принять премию "Старушка года"
95-летняя монаршая особа убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя считает. Поэтому организаторам конкурса она пожелала найти более достойного получателя награды.
Фото © ТАСС / РА / Frank Augstein
Королева Великобритании Елизавета II отказалась от премии "Старушка года" (Oldie of the Year), заявив, что она ещё слишком молода. Об этом сообщает The Daily Mail.
"Её Величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя", — написал помощник 95-летней монаршей особы Том Лэйнг-Бейкер организаторам конкурса.
На протяжении почти тридцати лет британский журнал Oldie проводит ежегодную церемонию вручения премии "Старушка года", чтобы отметить достижения тех, кто внёс особый вклад в общественную жизнь страны.
Ранее Елизавета II впервые на официальном публичном мероприятии появилась с тростью. Монаршая особа посетила Вестминстерское аббатство. Там провели службу по случаю столетия с момента создания Королевского британского легиона.
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