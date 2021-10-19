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Диетолог назвал продукт, способный уничтожить мозг человека

Потребление его в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета, опухолей.

19 октября, 14:15
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Продукты, в которых содержится большое количество рафинированных углеводов, оказывают отрицательное влияние на когнитивные функции всех млекопитающих. В частности, это связано с тем, что наш организм не наработал путей метаболизма сахара, которые были бы наиболее безопасны для него. Об этом заявил диетолог Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом "Звезда".

"И сейчас, когда мы его (сахар. — Прим. Лайфа) стали потреблять очень много и его всасывание происходит молниеносно, уровень глюкозы в крови тоже повышается молниеносно, вот для организма это пока ещё не отработано, мы не умеем от этого как-то защищаться, от этого происходят всякие болезни", — объяснил диетолог.

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Потребление сахара в больших количествах способствует развитию метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета, опухолей. Вместе с тем рафинированные углеводы в чрезмерных дозах нарушают когнитивные функции.

"У людей, переедающих сахар, более вероятно развивается болезнь Альцгеймера, и они раньше начинают даже подтупливать", — подчеркнул врач.

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По словам Гинзбурга, большая часть современных фруктовых культур появилась в результате увеличения количества сахара. Поэтому эти продукты следует потреблять в умеренных количествах.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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