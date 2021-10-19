Из башни "Меркурий" в "Москве-Сити" эвакуируют людей из-за задымления. Видео © LIFE

Из башни "Меркурий" в комплексе "Москва-Сити" эвакуируют сотрудников и посетителей из-за задымления. На месте происшествия сейчас работают представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.

По нашим данным, возгорание произошло в одном из помещений на 23-м этаже из-за короткого замыкания в проводке. На данный момент продолжается эвакуация посетителей "Сити", пострадавших нет.