Из башни "Меркурий" в "Москве-Сити" эвакуируют людей из-за задымления
По нашим данным, возгорание возникло на 23-м этаже из-за короткого замыкания в проводке. Пострадавших в результате ЧП нет.
Cкриншот © LIFE
Из башни "Меркурий" в "Москве-Сити" эвакуируют людей из-за задымления. Видео © LIFE
Из башни "Меркурий" в комплексе "Москва-Сити" эвакуируют сотрудников и посетителей из-за задымления. На месте происшествия сейчас работают представители экстренных служб. Обстоятельства случившегося выясняются.
По нашим данным, возгорание произошло в одном из помещений на 23-м этаже из-за короткого замыкания в проводке. На данный момент продолжается эвакуация посетителей "Сити", пострадавших нет.
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