Мужчина проглотил телефон и полгода стеснялся обращаться к врачам
Инородный предмет причинял своему "хозяину" сильную боль, так как мешал пище нормально перевариваться и вызвал тяжёлую инфекцию.
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В египетском городе Асуане врачи спасли мужчину, который полгода назад проглотил кнопочный мобильный телефон и всё это время стеснялся обращаться к медикам. В результате гаджет вызвал тяжёлую инфекцию в организме.
По данным Daily Mirror, египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. После обследования медики нашли в желудке пациента мобильный телефон.
Мужчина признался, что проглотил гаджет полгода назад и стеснялся обратиться за помощью, он надеялся, что телефон покинет его организм естественным путём, но этого не произошло. Инородный предмет причинял своему "хозяину" сильную боль, так как мешал пище нормально перевариваться и вызвал тяжёлую инфекцию.
Египтянина прооперировали и изъяли телефон. Информация о его самочувствии не уточняется.
А ранее хирурги Раменской ЦРБ успешно прооперировали девятилетнего мальчика, который проглотил магниты. Врачи извлекли инородные тела и ушили перфоративные отверстия там, где соприкасались тонкая и слепая кишка.
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