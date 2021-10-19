Мужчина проглотил телефон и полгода стеснялся обращаться к врачам

В египетском городе Асуане врачи спасли мужчину, который полгода назад проглотил кнопочный мобильный телефон и всё это время стеснялся обращаться к медикам. В результате гаджет вызвал тяжёлую инфекцию в организме.

По данным Daily Mirror, египтянин обратился к врачам Асуанской университетской больницы с жалобами на боли в животе. После обследования медики нашли в желудке пациента мобильный телефон.

Мужчина признался, что проглотил гаджет полгода назад и стеснялся обратиться за помощью, он надеялся, что телефон покинет его организм естественным путём, но этого не произошло. Инородный предмет причинял своему "хозяину" сильную боль, так как мешал пище нормально перевариваться и вызвал тяжёлую инфекцию.

Египтянина прооперировали и изъяли телефон. Информация о его самочувствии не уточняется.