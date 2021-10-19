Познер рассказал, как однажды стал постаревшим Джеймсом Бондом

Телеведущий Владимир Познер поделился мнением о фильме "Не время умирать", посвящённом суперагенту Джеймсу Бонду. В статье, опубликованной на сайте "Познер Online", журналист рассказал, как однажды ему приснился сон, в котором он сыграл роль "постаревшего Бонда". По словам Познера, тогда его вызвали на какую-то срочную спецоперацию.

"Я не помню, какое именно это было дело, но тем не менее. И Бонд, то есть я, влюбляется, он всерьёз полюбил женщину, которую играет Моника Беллуччи (ну, у меня такой вкус). И фильм кончается тем, что Бонд гибнет, защищая её", — поделился телеведущий.

Лучшим исполнителем роли Джеймса Бонда Познер считает актёра Шона Коннери. По мнению журналиста, в современных фильмах о суперагенте нет тех юмора и самоиронии, которые присутствовали в первых частях.