Пассажир "Победы" прошёл в чистую зону аэропорта Сочи по чужому посадочному

Удивительная по абсурдности ситуация произошла в аэропорту Сочи из-за ошибки сотрудницы при регистрации на рейс "Победы". Стремящийся в Санкт-Петербург спортсмен Леонид провёл в воздушной гавани весь день и почти улетел в Тюмень, сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё началось утром, когда мужчина прибыл в аэропорт за два часа до рейса. Сотрудница зарегистрировала Леонида, выдала ему билет и сообщила, что самолёт отправится только поздно вечером. На справедливые вопросы девушка пояснила, что, вероятнее всего, рейс просто перенесли. Тогда пассажир отправился досыпать в капсульный отель.

Проснувшись, он подошёл к стойке регистрации уточнить информацию о вылете. Сотрудники заверили, что всё в порядке, хоть и удивились, что мужчину зарегистрировали аж за 12 часов до рейса, ведь обычно регистрация открывается лишь за три. Леонид направился в чистую зону, где его пропустила служба безопасности. Лишь подходя к нужному гейту, герой истории обратил внимание на билет, который оказался оформлен на однофамильца. Так Леонид едва не улетел в Тюмень.

Оказалось, что, кроме фамилии, никакие личные данные пассажиров не совпадали, однако это не помешало мужчине добраться почти до трапа самолёта.