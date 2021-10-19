СК проверит данные о перевязанных георгиевской лентой мешках с песком на Алтае
В мэрии Горно-Алтайска напомнили, что за публичное осквернение символов воинской славы России предусмотрена уголовная ответственность.
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Занимающиеся ремонтом здания оздоровительного центра в Горно-Алтайске рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами. Управление Следственного комитета по Республике Алтай начало проверку.
Всё произошло на улице Петра Сухова, 2. Организовано проведение доследственной проверки. Собственное расследование проводит республиканская прокуратура.
В мэрии города заявили, что за публичное осквернение символов воинской славы России предусмотрена уголовная ответственность.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что странам СНГ нужно солидарно защищать память о Великой Отечественной войне. Российская сторона считает важным продвигать инициативы по сохранению исторической правды и противодействию оправдания нацизма в любых его проявлениях.
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