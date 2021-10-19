СК проверит данные о перевязанных георгиевской лентой мешках с песком на Алтае

Занимающиеся ремонтом здания оздоровительного центра в Горно-Алтайске рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами. Управление Следственного комитета по Республике Алтай начало проверку .

В мэрии города заявили, что за публичное осквернение символов воинской славы России предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что странам СНГ нужно солидарно защищать память о Великой Отечественной войне. Российская сторона считает важным продвигать инициативы по сохранению исторической правды и противодействию оправдания нацизма в любых его проявлениях.