НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

СК проверит данные о перевязанных георгиевской лентой мешках с песком на Алтае

В мэрии Горно-Алтайска напомнили, что за публичное осквернение символов воинской славы России предусмотрена уголовная ответственность.

19 октября, 13:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVKBgrSoECm/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kulnevagalina</a></p>

Фото © Instagram / kulnevagalina

Занимающиеся ремонтом здания оздоровительного центра в Горно-Алтайске рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами. Управление Следственного комитета по Республике Алтай начало проверку.

Всё произошло на улице Петра Сухова, 2. Организовано проведение доследственной проверки. Собственное расследование проводит республиканская прокуратура.

Поджигателями памятника героям ВОВ в Амурской области оказались подростки

Поджигателями памятника героям ВОВ в Амурской области оказались подростки

В мэрии города заявили, что за публичное осквернение символов воинской славы России предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что странам СНГ нужно солидарно защищать память о Великой Отечественной войне. Российская сторона считает важным продвигать инициативы по сохранению исторической правды и противодействию оправдания нацизма в любых его проявлениях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1