Волочкова рассказала, простит ли экс-солистку "Стрелок" за слив интимного фото

Заслуженная артистка России, бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова рассказала Лайфу, готова ли простить экс-солистку группы "Стрелки" Катерину Любомскую, если она повинится публично. Ранее на певицу завели дело за слив фото справляющей нужду под ёлкой Волочковой.

"Не готова [простить Любомскую]. На примере её подлого и ничтожного поступка пусть другим будет неповадно совершать низость по отношению ко мне. Я умею отстаивать правду, честь и достоинство в правовом поле. Вы мне гадости не делайте исподтишка, и вас не за что будет прощать. И соседи, подговорённые Любомской, бегающие под моим балконом и, как свора шавок, дающие и изрыгающие свою злобу, не зная меня лично и не видящие меня ни разу, попритихли…", — призналась балерина.

По словам звезды, эти же люди "бегали по федеральным каналам, чтобы пропиариться" на её имени, "выливая ушаты нелицеприятных пасквилей и лжи". Однако они так делали хуже именно себе, "проявляя ущербность и зависть".

"А теперь, после моих обращений в прокуратуру и Следственный комитет и возбуждения уголовного дела на них с последующим наказанием, они уже боятся появиться в студии и признаться в общении с уголовниками", — заключила Анастасия Волочкова.