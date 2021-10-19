Не поддержавшую закон об олигархах депутата исключили из "Слуги народа"

Депутата Верховной рады Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Людмилу Буймистер исключили из фракции. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук, передаёт "Униан".

"Пришла информация от фракции "Слуги народа", которая говорит о том, что в соответствии с частью 3 статьи 60 закона Украины о регламенте Верховной рады Украины, сообщаем об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Раде ІХ созыва народного депутата Украины Буймистер Людмилу Анатольевну", — сказал Стефанчук во время пленарного заседания.

При этом, оглашая решение, он не уточнил, за что именно исключена нардеп. Однако ранее руководство фракции неоднократно заявляло о возможности исключения Буймистер из-за того, что она голосовала против принятия нашумевшего законопроекта об олигархах. В комментарии журналистам уже экс-нардеп заявила, что решение принималось на заседании без её присутствия.