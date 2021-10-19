Собянин: 86% умерших от коронавируса в Москве — пожилые
Из трёх миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинировалось всего 1,14 млн, то есть чуть более трети, указал градоначальник.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как он уточнил в своём блоге, из трёх миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинировалось всего 1,14 млн, то есть чуть более трети.
"В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%", — заметил Собянин.
Ранее Сергей Собянин объявил, что в Москве вводится обязательная удалёнка для 30% сотрудников и работников старше 60 лет. При этом данное требование не распространяется на вакцинированных и переболевших граждан, а также медиков, работников предприятий стратегических отраслей.
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