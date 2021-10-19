Собянин: 86% умерших от коронавируса в Москве — пожилые

Доля пожилых людей среди всех умерших от ковида жителей Москвы составляет 86%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Как он уточнил в своём блоге, из трёх миллионов москвичей в возрасте 60 лет и старше вакцинировалось всего 1,14 млн, то есть чуть более трети.

"В результате сегодня 60% пациентов ковидных стационаров составляют москвичи в возрасте старше 60 лет. Почти 80% на ИВЛ — люди пожилого возраста. Среди умерших от ковида их доля достигает 86%", — заметил Собянин.