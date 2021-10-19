"Мне трудно": Назарбаев попросил прощения у народа Казахстана
Во время общения с журналисткой бывший лидер страны также вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, заочно приговорённого к пожизненному заключению за коррупцию.
Нурсултан Назарбаев. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в новом выпуске фильма-интервью "Штрихи к портрету. Откровения" пожалел о совершённых ошибках и попросил прощения у жителей страны. Тизер ролика опубликовал в "Твиттере" пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай.
"Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет", — говорит Назарбаев во время беседы с журналисткой.
В рамках интервью он также вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, который был заочно приговорён в Казахстане к пожизненному заключению за коррупцию. Кроме того, он рассказал о попытке нападения на администрацию (акимат) Восточно-Казахстанской области с целью совершения переворота и создания государства "Русская земля".
Ранее Назарбаев рассказал об обещанных Каддафи 20 миллиардах долларов за сохранение ядерного оружия. Сумму, которую потребовал экс-глава республики, он выдумал на ходу, однако в Ливии заявили о готовности её выплатить.
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