Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в новом выпуске фильма-интервью "Штрихи к портрету. Откровения" пожалел о совершённых ошибках и попросил прощения у жителей страны. Тизер ролика опубликовал в "Твиттере" пресс-секретарь экс-главы государства Айдос Укибай.

"Я сейчас скажу одну вещь, которую я никогда не говорил. Для тебя это будет сенсацией. Пусть меня простят. Мне трудно. Бесстрашных людей нет", — говорит Назарбаев во время беседы с журналисткой.

В рамках интервью он также вспомнил о бегстве банкира Мухтара Аблязова, который был заочно приговорён в Казахстане к пожизненному заключению за коррупцию. Кроме того, он рассказал о попытке нападения на администрацию (акимат) Восточно-Казахстанской области с целью совершения переворота и создания государства "Русская земля".