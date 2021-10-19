Вирусологи оценили необходимость введения в России нерабочих дней

Если в России введут режим нерабочих дней, это позволит "предотвратить коллапс системы здравоохранения". Такое мнение выразил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Короткий отпуск в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладит пик эпидемии. Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством является вакцинация", — цитирует вирусолога RT.

В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что нормально относится к предложенной мере, но заявил о необходимости проведения вакцинации.