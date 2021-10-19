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Вирусологи оценили необходимость введения в России нерабочих дней

Эксперты подчеркнули, что единственным кардинальным средством борьбы с коронавирусом является вакцинация.

19 октября, 14:07
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Если в России введут режим нерабочих дней, это позволит "предотвратить коллапс системы здравоохранения". Такое мнение выразил профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, комментируя предложение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Короткий отпуск в нынешних условиях может на время снизить заболеваемость и сгладит пик эпидемии. Вместе с тем следует ясно понимать, что единственным кардинальным средством является вакцинация", — цитирует вирусолога RT.

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В свою очередь, доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что нормально относится к предложенной мере, но заявил о необходимости проведения вакцинации.

"[Если] людям невакцинированным будет ухудшен доступ ко всяким увеселениям, в этом случае отношусь положительно", — отметил эксперт.

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Ранее Лайф рассказывал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал эту инициативу. Однако окончательное решение за президентом.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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