Российских десантников подняли по тревоге в рамках проверки на юге страны

В рамках проведения проверки поднято около пяти тысяч военнослужащих Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ, они направляются на полигоны в трёх регионах на юге страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках контрольной проверки за 2021 учебный год подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения подняты по тревоге и выдвинулись на полигоны", — сказано в записи ведомства.

Десантники направляются в Краснодарский и Ставропольский край, а также в Крым, где сдадут предметы боевой подготовки.

Помимо военнослужащих в проверке участвует порядка полутора тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

Руководит проверкой командующий ВДВ генерал-половник Андрей Сердюков. Он проинспектировал практический выход подразделений на штатной технике в район сосредоточения, оценил методы и порядок работы должностных лиц на пунктах управления при выполнении мероприятий перевода в высшие степени готовности.