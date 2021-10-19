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Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки

Для создания композиции артист отправился в Стокгольм. Фанаты музыканта с восторгом отреагировали на публикацию кусочка произведения.

19 октября, 14:27

Верка Сердючка. Фото © Instagram / v_serduchka

Данилко поделился отрывком новой песни для Верки Сердючки. Видео © Instagram / v_serduchka

Популярный певец Андрей Данилко, более известный фанатам в образе Верки Сердючки, работает над созданием новой песни. Артист поделился коротким видео процесса записи композиции в "Инстаграме".

Музыкант отправился в Стокгольм, где работает на студии звукозаписи. Данилко уже поблагодарил звукорежиссёра. Фанаты артиста с восторгом восприняли короткое видео, отметив, что музыкальную индустрию ждёт новый хит.

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"Очень ждём новый крутейший материал", — написал один из подписчиков.

Ранее Лайф рассказывал, что Андрей Данилко год скрывал смерть матери. Друг артиста признался, что тот приезжал на похороны в родное село родительницы, где она и жила.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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