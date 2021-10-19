Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки
Для создания композиции артист отправился в Стокгольм. Фанаты музыканта с восторгом отреагировали на публикацию кусочка произведения.
Верка Сердючка. Фото © Instagram / v_serduchka
Данилко поделился отрывком новой песни для Верки Сердючки. Видео © Instagram / v_serduchka
Популярный певец Андрей Данилко, более известный фанатам в образе Верки Сердючки, работает над созданием новой песни. Артист поделился коротким видео процесса записи композиции в "Инстаграме".
Музыкант отправился в Стокгольм, где работает на студии звукозаписи. Данилко уже поблагодарил звукорежиссёра. Фанаты артиста с восторгом восприняли короткое видео, отметив, что музыкальную индустрию ждёт новый хит.
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"Очень ждём новый крутейший материал", — написал один из подписчиков.
Ранее Лайф рассказывал, что Андрей Данилко год скрывал смерть матери. Друг артиста признался, что тот приезжал на похороны в родное село родительницы, где она и жила.
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