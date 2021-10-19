Данилко поделился отрывком новой песни Верки Сердючки

Данилко поделился отрывком новой песни для Верки Сердючки. Видео © Instagram / v_serduchka

Популярный певец Андрей Данилко, более известный фанатам в образе Верки Сердючки, работает над созданием новой песни. Артист поделился коротким видео процесса записи композиции в "Инстаграме".

Музыкант отправился в Стокгольм, где работает на студии звукозаписи. Данилко уже поблагодарил звукорежиссёра. Фанаты артиста с восторгом восприняли короткое видео, отметив, что музыкальную индустрию ждёт новый хит.

"Очень ждём новый крутейший материал", — написал один из подписчиков.