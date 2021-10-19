Изменений в графике Путина из-за новых ограничений не будет, заявил Песков

"Никакие ограничения на работу президента не влияют. Мы, что называется, уже привыкли к условиям пандемии. И президент научился делать так, чтобы никоим образом ни на интенсивность и, главным образом, ни на содержание всё это не влияло", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналиста.