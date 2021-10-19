Изменений в графике Путина из-за новых ограничений не будет, заявил Песков
Представитель Кремля отметил, что президент научился делать так, что на интенсивность и содержание его работы вводимые антиковидные меры не влияют.
Скриншот © LIFE
Изменений в графике Путина из-за новых ограничений не будет, заявил Песков. Видео © LIFE
График президента России Владимира Путина не будет меняться из-за новых ограничений по коронавирусу. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Никакие ограничения на работу президента не влияют. Мы, что называется, уже привыкли к условиям пандемии. И президент научился делать так, чтобы никоим образом ни на интенсивность и, главным образом, ни на содержание всё это не влияло", — сказал пресс-секретарь российского лидера, отвечая на вопрос журналиста.
Напомним, ранее стало известно, что в Москве вводятся новые ограничения из-за коронавируса. Так, не менее 30% сотрудников организаций должны быть переведены на дистанционку, для пожилых граждан без прививок объявляется домашний режим, а 80% работников сферы услуг обязаны пройти вакцинацию.
Комментариев: 0